Coruja-do-mato é encontrada em quartel da PM na Messejana

Uma coruja-do-mato foi encontrada na última quarta-feira, 18, no Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil (RPMont/PMCE), localizado no bairro da Messejana, em Fortaleza.

Uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA/PMCE) foi acionada e realizou o resgate do animal, que foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). Após passar por procedimentos no Cetas, o animal será devolvido à natureza.

De janeiro a setembro deste ano, 2.955 resgates de animais foram realizados pelo BPMA no Ceará. De acordo com o batalhão, as espécies mais recorrentes são as de aves, como galo-de campina, bigodeiro, golinha, caboclinho e azulão.