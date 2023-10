Morre o professor e ex-reitor da Uece Francisco de Assis Moura Araripe

Prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar disse ter recebido com o sentimento de tristeza a notícia do falecimento e prestou condolências aos familiares: "Que Deus conforte a toda a família e amigos nesse momento de dor".

A instituição declarou luto oficial oficial de três dias pela morte do professor. “O professor Araripe é parte fundamental do que a Uece se constituiu como uma grande instituição de ensino superior cearense", afirmou o Reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, em comunicado. "Para além de uma marca de gestão, deixa seu legado na trajetória de estudantes, colegas e amigos que tiveram a satisfação de compartilhar com ele essa jornada”.

"Para sempre, guardaremos em nossa memória e no melhor local do coração, a lembrança do Reitor Araripe, com amizade, respeito e gratidão pela imensa colaboração que ele fez para a educação superior dos Inhamuns através do Cecitec - Tauá", escreveu Patrícia Aguiar em publicação no Instagram.

O velório é neste domingo, 1º, a partir das 9h, na Funerária Ethernus (rua Padre Valdevino, 1688 – Aldeota). A missa será celebrada às 16 horas, na funerária.