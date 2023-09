Fortaleza: dupla sobrevive após pular de moto para escapar de fios de alta tensão

Crédito: Via Whatsapp O POVO

Um caminhão atingiu pelo menos quatro postes no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 27, na avenida Recreio.

Um motociclista e um garupeiro que passavam pelo local no momento do acidente pularam do veículo quando viram o fio de alta tensão, em chamas, caindo na direção deles.

O guidão da motocicleta ficou enganchado nos fios, e o veículo pegou fogo.