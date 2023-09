Funcionário de museu que estava desaparecido é encontrado morto no Centro de Fortaleza

Érick da Silva Santos se comunicou com a família pela última vez na noite de quinta-feira. Ele foi encontrado morto sexta-feira, nas proximidades da Sefaz, no Centro

O zelador do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), Érick da Silva Santos, 29 anos, que estava desaparecido desde a quinta-feira,21, foi encontrado morto, no bairro Centro, em Fortaleza. A família esteve na sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e reconheceu o corpo do rapaz neste sábado, 23.

De acordo com Rosemary Rodrigues, amiga de Érick que estava ajudando a família nas buscas, a última notícia dele foi repassada por mensagem de WhatsApp.