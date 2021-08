Beira Mar terá Skate Park profissional de R$ 1,09 milhão em frente ao Náutico

O projeto é chamado de Street Plaza e contará com pista no formato bowl grande e também uma área de "street skate" (pista de rua)

Fortaleza, no Ceará, contará com Skate Park profissional estimado em R$ 1.091.754,60 na avenida Beira Mar, em frente ao Clube Náutico Atlético Cearense, conforme licitação de menor preço lançada pela Prefeitura para escolher empresa a construir o espaço.

Chamado de Street Plaza, a área do terreno e total também da pista é de 2.182,61 metros quadrados (m²), sendo o piso horizontal de 1.074,31 m², além de locais de transições, rampas e escadas de 444,06 m². O projeto ainda prevê jardins internos (121,98 m²) e jardins externos (542,26 m²).

O prazo de duração da construção é estimado em quatro meses após a assinatura da ordem de serviços e a vigência do contrato é de sete meses.

A abertura da licitação está prevista para próxima terça-feira, 31 de agosto, momento em que serão recebidos os envelopes com documentos de habilitação e as propostas de preços, na avenida Heráclito Graça, 750, Centro de Fortaleza, sede da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CPL).

Maquete do Street Plaza (Foto: COPROJ/SEINF)



Custo de algumas construções do Street Plaza

>> Rampas, pisos, estruturas e outros elementos construtivos da pista do skate park - R$ 386.607

>> Piso de concreto - R$ 330.092,11

>> Infraestrutura de iluminação pública - R$ 58.837,35

Planta baixa do detalhe do bowl do Street Plaza (Foto: COPROJ/SEINF)



Segundo justificativa na licitação, o local é pensado para atender ao praticante do skate vertical mais experiente, por meio de uma pista no formato bowl grande e também uma grande área de “street skate” (pista de rua), atendendo o momento atual de demanda do esporte.

"Essa modernização tem como intenção contribuir para o crescimento do esporte no Estado, bem como servir como um marco local e ajudar no papel social que esse esporte exerce nas comunidades carentes locais", lista o documento.

O financiamento da obra se dará por meio do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro, assinado em 4 de junho de 2018, e firmado entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Antiga pista de skate

Construção do antigo bowl da pista de skate da Beira Mar na década de 1970 (Foto: Reprodução da Licitação e Blog do Bisão)



Já o espaço de skate que já existia na Beira Mar, com um bowl, fruto do primeiro projeto de calçadão implementado para a área, do fim dos anos 1970, será retirado do local, próximo ao Porto do Mucuripe.

"A pista foi a primeira do tipo a ser construída no Nordeste do Brasil e serviu durante muito tempo como polo de atração e para realização de eventos do esporte, tanto na cidade, como regional. Durante o passar dos anos, com o avanço do mar em toda a orla de Fortaleza, consequência da construção do Porto do Mucuripe, a pista começou a encher de água na maré cheia e os usuários acabaram fechando o ralo, que descia para o mar, para poder andar. Tal atitude acabou por armazenar as águas das chuvas na pista gerando outro problema", frisa a Prefeitura de Fortaleza.

No documento consta ainda que, nos últimos tempos, o equipamento se encontrava em total abandono e sem manutenção. "Sabendo da importância histórica da pista e ciente de seu abandono, os praticantes do esporte chamam a atenção para a manutenção de um equipamento desse porte bem como para a sua modernização e adequação ao momento atual do esporte".

Antiga bowl da pista de skate, próximo ao Porto do Mucuripe cheio de água (Foto: Google)



Detalhes do novo projeto

Conforme as delimitações do novo projeto, o Skate Park ficará em área maior e mais aberta, e com espaço destinado aos praticantes do street skate, modalidade em que vários obstáculos simulam elementos arquitetônicos urbanos para que o praticante realize manobras, mas o seu desenho é focado na performance do atleta bem como na durabilidade ao impacto gerado pelos movimentos executados.

Portanto, a ideia é que o Street Plaza sirva como um circuito, aonde o atleta possa definir e executar suas linhas e manobras.

A licitação detalha que o projeto procurou obedecer a topografia do terreno, subdividindo o espaço em vários níveis (em escalas de cinza) conectados por transições curvas ou retas (em branco no desenho), sendo esses interconectados e propícios para que o circuito seja feito com menos esforço por parte do atleta, além de contemplar o potencial paisagístico do terreno.

Ainda conforme a Prefeitura de Fortaleza, haverá sombreamento da pista, com demarcação das árvores mais importantes para preservação no local. Está prevista a retirada de seis árvores do local, com custo de R$ 473,40 na operação.

Foto do local onde será instalado o Skate Plaza, que, segundo a Prefeitura de Fortaleza, terá sombreamento da arborização mantido (Foto: COPROJ/SEINF)



Já a pista bowl de skate é destinada aos praticantes do skate vertical, modalidade para performance mais acrobática do esporte. É um local para atletas mais experientes e, por isso, é aconselhado o uso de equipamentos de segurança.

Nesta parte específica, estão previstos obstáculos mais altos para permitir uma maior performance dos atletas. O nível da pista, portanto, será o mais alto do conjunto para permitir profundidade sem prejudicar a drenagem.

"Para prevenir os problemas vivenciados na pista antiga, temos um ralo na parte mais funda dela e o mesmo é conectado com o sistema de drenagem do novo calçadão da avenida Beira Mar. Temos também guarda-corpo em eucalipto, no sentido de prevenir erosão, no desnível aonde não temos transição", detalha o documento.

Além do detalhamento de todo o plano do Street Plaza, a Prefeitura de Fortaleza informa que, no Ceará, em torno de 70% dos skate parks foram executados erroneamente, "o que causa indignação por parte da comunidade do esporte, bem como processos de retrabalho em vários casos".



Entenda o modelo de licitação

O objeto deste Projeto Básico será licitado na modalidade tomada de preços, executado em regime de empreitada de preço unitário.

Segundo a Lei de Licitações e Contratos, a empreitada por preço unitário consiste na contratação

da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.

Vale destacar que o Acórdão 1.977/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU) recomenda a execução por empreitada por preço unitário para os serviços de execução de fundações, serviços de terraplanagem, desmontes de rocha; implantação, pavimentação, duplicação e restauração de rodovias; canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento; infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações, entre outras.





Tags