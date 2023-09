Coreto da Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, é danificado após queda de árvore

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2023: Árvore cai e danifica coreto na Praça dos Leões. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Em nota, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) informou que recolheu a árvore e que realiza ações preventivas durante todo o ano. “As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução dos semáforos e placas de trânsito. Podas irregulares podem tirar o balanceamento da árvore e oferecer risco de queda”, diz o documento. José Euzimar, 53, trabalha com a venda de livros. Ele está na praça há cerca de 17 anos e, assim como Antonio, também enxerga a estrutura física da praça como adequada. Ele afirma que situações como a deste final de semana são raras. “Foi só esse acidente mesmo. Caiu uma árvore e quebrou uma coluna”, diz o vendedor. “A praça tá faltando o que?”, questiona. “Segurança. Não tem mais militares, mas é tranquilo”, diz José, que também afirma perceber uma melhora na gestão da praça nos últimos anos. Sua preocupação, no entanto, é sobre o preço dos aluguéis pelo bairro. De acordo com ele, são muito caros e acabam prejudicando os comerciantes. “Estão fechando. O Centro tá se acabando”.

Na mesma nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) afirma que a execução dos serviços de manutenção da praça já estão programados. A pasta ainda informa que a limpeza do local — e de todo o centro — ocorre diariamente.

“Ela é de 1730”, explica Edilberto de Oliveira, 54, funcionário do equipamento. “Foi feita por escravizados. Tem 54 corpos de escravos enterrados no chão, no piso. A padroeira é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Também tem o Major Facundo enterrado ali dentro”. “Quem organiza [a reforma] é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente tá procurando o órgão para endireitar [a igreja], mas até agora…”, adiciona.

A Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) disse pretende lançar, ainda neste ano, um processo de licitação para a contratação do serviço de Conservação e Restauração dos bens integrados da Praça dos Leões.

Fortaleza e memória Em uma postagem no Instagram sobre a queda do coreto, um usuário disse que “Fortaleza [está] como sempre deixando sua história se acabar”. É comum encontrar declarações parecidas. De pessoas que dizem que a Capital não preserva a própria história. “Particularmente, acho delicado esse tipo de colocação”, diz Marina Fontenele, gerente de gestão do patrimônio histórico cultural material da SecultFor. “Primeiro porque isso não é verdade, segundo porque essa é uma narrativa que a gente precisa ter muito cuidado porque ela acaba legitimando determinadas tratativas ao patrimônio que negligenciam a sua preservação”. “Por mais que muito já tenha realmente se perdido ao longo do tempo, sejam com as demolições ilegais ou mesmo com as demolições legais (legais que digo autorizadas pelos órgãos competentes, conforme a lei), nós ainda temos muitos exemplares arquitetônicos que ainda estão aqui para contar a história e para preservar a memória de Fortaleza”, continua.