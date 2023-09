Fórum de Segurança Cidadã: inscrições ficam aberta até sexta-feira, 15

A ocasião conta com um polo de negócios, workshops de instituições sobre o tema, exposição de equipamentos e tecnologias, além de apresentações culturais. A programação ainda conta com o “V Encontro Nacional de Segurança Pública e Gestores da Área”, o “Encontro Nacional de Guardas Municipais e Agentes de Segurança Pública”, o “Seminário Integrado de Segurança Cidadã e o “Encontro Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Defesa Civil”.



Veja as palestras confirmadas



- “Patrulhamento Comunitário e Proximidade com a População” - Coordenador do Programa Municipal de Proteção Comunitária de Fortaleza, Major Marcos Lima;

- “Governança da Segurança Pública: Os desafios dos municípios brasileiros" - ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes;

- “O conceito de Segurança Cidadã e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios”, subinspetor da Guarda Municipal de Fortaleza, pesquisador e Cientista Político – Roberto Nascimento;

- “Implementação do Centro de Monitoramento e Operações com estações meteorológicas de baixo custo nas escolas” – Secretário de Defesa Civil de Macaé /RJ, Joseferson Florêncio;

- “Atuação das Guardas Municipais na prevenção e intervenção em tentativas de suicídios” – Tenente Coronel dos Bombeiros Militar do Ceará, José Edir Paixão.

- “Politicas Municipais de gestão de risco e enfrentamento de desastres” – Coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Cel. Heraldo Maia;

- “Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) com a integração das Defesas Civis Estaduais e Municipais” – Coordenador da Defesa Civil do Estado do Ceará” – TC CBMCE Haroldo;

O secretário da Segurança Cidadã de Fortaleza, coronel Holanda, diz que o evento “vai reunir em Fortaleza todo o aparelho municipal dessas duas áreas de atuação ligadas à segurança municipal, tanto realizadas pelas guardas municipais, como das ações de Defesa Civil”.

“O Momento será uma oportunidade de cerca de 200 cidades do Brasil estarem reunidas discutindo a participação, a atuação e a operação dos municípios nesse quesito tão importante para todas as cidades, que é a segurança, e sempre com esse aspecto de segurança cidadã, priorizando os aspectos de ações voltadas à prevenção bem como de proximidade com as comunidades”, pontua o representante da pasta.

Serviço

Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil

Data: 26 a 29 de setembro

Local: Hotel Oásis Atlântico, Av. Beira Mar, 2500, Meireles

Mais informações: site do evento