Suspeito de furtar três botijões de gás é preso em Fortaleza

Com o suspeito, foram encontrados um alicate, um facão, uma corrente e uma mochila

Crédito: Reprodução / Via Whatsapp O POVO

Um homem suspeito de furtar três botijões de gás foi preso após câmeras da Central de Operações Integradas da Beira Mar captarem o momento da ação, registrada no último domingo, 10. A prisão, realizada em flagrante, foi feita por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).



Os botijões estavam em um trailer de comida situado no Parque Rachel de Queiroz. Pelas imagens, foi possível ver quando o suspeito quebrou o cadeado do veículo, retirou os botijões e escondeu-os embaixo do trailer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poucos minutos depois, ele volta com um carrinho de reciclagem — momento no qual é surpreendido por uma equipe da GMF.