Padre viraliza ao cantar pagode em missa no RJ; veja vídeo

O vídeo repercutiu após sambistas postarem o conteúdo em rede social em que o padre aparece cantando hit do grupo Revelação

Um padre viralizou nas redes sociais ao cantar pagode de Xande de Pilares, do Grupo Revelação, em missa realizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A música "Tá Escrito" foi tema de abertura da novela "A Dona do Pedaço", em 2019.

"Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar", entoa o padre Ataniel Silva no vídeo. Na gravação, o pároco da igreja de São Jorge e Nossa Senhora da Glória está à frente de dezenas de fiéis.

A gravação repercutiu quando o sambista Ito Melodia compartilhou nas suas redes sociais. Dois dos compositores da canção se manifestaram sobre o vídeo.

"Quanta honra", escreveu Gilson Bernini no post de Ito. Já Xande de Pilares, que atualmente, além de cantar, vive Darci, em "Todas as Flores", compartilhou o vídeos nas redes sociais.



Padre viraliza ao cantar pagode em missa no RJ: https://t.co/Hi8GD0Wmgk pic.twitter.com/6NPuVVsIdM — O POVO (@opovo) April 22, 2023

