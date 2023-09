Suspeitos de participar de tentativa de latrocínio contra PM são presos

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela tentativa de latrocínio contra um policial militar da reserva na última terça-feira, 30. O crime foi realizado no bairro Meireles, em Fortaleza. A ação de captura foi realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

As investigações policiais apontam que a vítima reagiu a uma tentativa de assalto, sendo atingida por disparos logo em seguida. Os suspeitos estavam em uma motocicleta — que foi apreendida pelas forças policiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 11º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo caso, identificou dois suspeitos de terem cometido o delito — ambos tinham antecedentes criminais. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.