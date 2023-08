Festa de Iemanjá terá mais de 24 horas de programação em Fortaleza

Considerada Patrimônio Imaterial, celebração é principal evento do calendário daqueles que seguem as manifestações sagradas de religiões de matriz africana

A Festa de Iemanjá, que celebra e reverencia a figura da Rainha do Mar, se estenderá pelos dias 14 e 15 de agosto em Fortaleza. Com um roteiro de mais de 24 horas de programação, o evento contará com orações, cortejos e momentos de chegada e saída das jangadas com agradecimentos e oferendas à mãe d’água. A festa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor).

Leia mais Caminhada com Maria pode ter recorde de público no retorno presencial

Sobre o assunto Caminhada com Maria pode ter recorde de público no retorno presencial

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerada Patrimônio Imaterial, a Festa de Iemanjá é o principal evento do calendário das manifestações sagradas de religiões de matriz africana em Fortaleza. Ela será celebrada simultaneamente na Praia do Futuro e na Praia de Iracema, com a participação de povos de santos, entidades civis, religiosas e culturais que realizam, resistem e protegem estas demonstrações de fé.

Nos dois locais de realização do evento, acontecem rodas de conversas, orações, cortejo, louvores, homenagens, oferendas e apresentações de afoxé e tambor de crioula. Na Praia do Futuro, a realização é uma promoção da União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum) e na Praia de Iracema é uma realização conjunta de Associação Espírita de Umbanda São Miguel (AEUSM), Associação Cultural Afrobrasileiro Pai Luiz de Aruanda (ACPLA), Bloco Carnavalesco Amigos do Zé, Centro Cultural de Umbanda Rainha da Justiça, Sociedade Espiritual Caboclo Índio e outras.



Veja a programação

Praia do Futuro

Concentração: Av. Zezé Diogo, 2551 (próximo à Barraca Zé da Praia)



Segunda-feira (14/08)



18h - Abertura oficial da Festa de Iemanjá

19h - Apresentação Cultural com Lorena Lyse em “Um canto de amor á Iemanjá”

19h30 - Apresentação cultural do afoxé Filhos de Oya

20h30 - Início dos trabalhos mediúnicos em frente ao palco principal - com o Centro Rei Dragão do Mar de Mãe Taquinha de Oya

21h - Acolhimento das Caravanas vindas do interior do Estado

22h30 - Encerramento no palco principal com a entrega das oferendas para Iemanjá