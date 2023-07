Conheça os benefícios do riso para a saúde física e mental

Estudos relacionam o riso e o bom humor com a boa saúde do corpo e apontam que a prática diminui a ansiedade e o estresse

Houve um período em que o riso era quase que proibido. Durante a Idade Média, ele não era permitido durante ritos oficiais, pois era tido como algo subversivo. Mas era autorizado em ocasiões festivas, como o Carnaval.

Hoje, há diversos estudos que relacionam o riso e o bom humor com a boa saúde. Sabe-se, inclusive, que o riso é responsável por ativar no cérebro os quatro hormônios da felicidade: endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. Além disso, o humor pode contribuir para melhorar a resposta imunológica, reduzir dores, diminuir a ansiedade e o estresse e até mesmo aumentar a disposição física.

Riso na medicina

Hipócrates, considerado o pai da medicina, já utilizava animações e brincadeiras na recuperação de pacientes durante o século IV a.C. Atualmente, associado a outros tipos de cuidados terapêuticos, o riso também é utilizado por médicos como fator para reduzir dores físicas, ansiedade e estresse de pacientes. A terapia do riso, por exemplo, é muito utilizada em hospitais e institutos durante o tratamento do câncer infantil, e tem se mostrado positiva para a melhora do estado clínico e psíquico das crianças.

Doutores da Alegria

Os Doutores da Alegria é um grande exemplo desse tipo de trabalho realizado em hospitais. Fundada pelo ator, palhaço e empreendedor social Wellington Nogueira, em 1991, a organização artística leva, por meio de profissionais formados em Artes Cênicas e com experiência na linguagem do palhaço, o riso para crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde.