Juventude Digital certificou cerca de 17 mil jovens em Fortaleza

O programa oferece cursos gratuitos em áreas como design, programação, marketing e robótica, com o objetivo de promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, certificou aproximadamente 17 mil jovens em cursos gratuitos em áreas como marketing, design, robótica e programação, desde o seu lançamento, em outubro de 2021. É possível acompanhar a oferta de cursos e realizar inscrições por meio do site.

Em 2023, 3.400 jovens foram capacitados pelo programa, coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

À época de sua criação, o prefeito José Sarto informou que a meta do Juventude Digital seria capacitar 40 mil jovens ao longo do seu mandato. Em 2021, 3.600 jovens foram certificados pelo programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Juventude Digital tem objetivo de capacitar jovens, entre 15 a 29 anos, para o mercado de trabalho. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, cerca de 100 eventos, entre cursos e oficinas, já foram realizados.

Segundo a coordenadora do programa, Ianna Brandão, para entender a demanda por conhecimento foram realizadas pesquisas para definir o perfil dos estudantes e dos cursos já ofertados.

Além disso, a iniciativa também ouviu empresas para conhecer melhor o mercado de trabalho, tendo atualmente 30 empresas parceiras.



Serviço

Cursos do Juventude Digital são gratuitos e disponíveis para jovens entre 15 e 29 anos, em Fortaleza. Oferta de cursos e matrículas podem ser conferidas no site do programa.

Há, atualmente, um curso, na área de Service Desk e Atendimento ao Cliente, com inscrições abertas vagas para 60 jovens.