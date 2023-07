Morre arquiteto Marrocos Aragão, responsável por projeto da Rodoviária de Fortaleza

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) lamentou a morte do profissional e destacou o respeito e admiração que Marrocos tinha de colegas da profissão

O arquiteto Francisco Luciano Marrocos Aragão, responsável pelo projeto da Rodoviária Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, morreu por causas naturais neste sábado, 15. O velório ocorre no Complexo Velatório Ethernus, desde às 8 horas, e a missa de corpo presente neste domingo, 16, no crematório Jardim do Éden, em Pacatuba.

Marrocos Aragão chegou a ser homenageado em março, nas comemorações dos 50 anos da Rodoviária. Na ocasião, a filha do arquiteto, Alessandra Marrocos, afirmou que a obra ainda é considerada referência da arquitetura modernista no Ceará e no Brasil.

Outro projeto importante do profissional foi o altar giratório utilizado para a missa celebrada pelo papa João Paulo II em visita a Fortaleza, em julho de 1980. O palco foi montado no gramado do Castelão e permitiu que a missa pudesse ser vista pelas mais de 120 mil pessoas presentes no evento histórico.

Marrocos mantinha um escritório de arquitetura em Fortaleza há mais de 50 anos com os filhos e a neta. “É com profunda tristeza que a família Marrocos se despede do nosso grande patriarca Marrocos Aragão... Um grande arquiteto que vai se eternizar em seus lindos traços deixados em nossa cidade!”, diz a nota publicada no perfil do Instagram da empresa.

O departamento cearense do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) também lançou nota de pesar pela morte do profissional. “Um profissional respeitado e admirado por seus colegas e alunos nas atividades que desempenhou, como arquiteto, professor e precursor da nossa atividade profissional no Ceará”, diz o texto.