Ebserh abre edital para médicos especialistas; salário-base é de quase R$ 10 mil

Um edital para a contratação de médicos especialistas em Hematologia e Hemoterapia, Medicina do Sono, Medicina Intensiva, Medicina Paliativa e Neurofisiologia Clínica foi lançado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) nesta terça-feira, 11. Aqueles que forem selecionados vão trabalhar no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC).

Os interessados têm até esta quarta-feira, 12 de julho, para realizarem a inscrição — que deve ser feita no site da empresa, na seção Concursos e Seleções. O salário base é de R$ 9.973,12.

O Complexo Hospitalar da UFC — que é constituído pelo Hospital Universitário Walter Cantídio e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand — está vinculado a Ebserh desde 2013.

Serviço

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Especialistas procurados: Hematologia e Hemoterapia, Medicina do Sono, Medicina Intensiva, Medicina Paliativa e Neurofisiologia Clínica

Encerramento da inscrição: quarta-feira, 12, às 23h59