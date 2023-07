Jovem atropelado após discussão de trânsito apresenta sequelas, afirma família

A namorada de Ângelo Bezerra morreu no atropelamento. O motorista do veículo foi preso por homicídio

Ângelo Matheus de Araújo Bezerra recebeu alta médica do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, em Fortaleza, após passar aproximadamente 11 dias internado. Ele foi atingido por um automóvel após uma discussão de trânsito no último dia 15, no bairro Varjota.

A bombeira civil Hanna Moreira, que estava na garupa da moto, morreu no local. Ela era namorada de Ângelo.

Conforme o pai de Ângelo, Alessandro Monteiro, ele está com sequelas. O jovem não demonstra expressões faciais ou emoção diante de qualquer situação. Ele também está com problemas na coordenação motora.

Ângelo deve começar a fisioterapia nesta semana e há previsão para que as sequelas diminuam no decorrer do tratamento.

Foto: Samuel Setubal Momentos após a colisão que deixou uma mulher de 24 morta na Varjota. Motorista do carro que teria praticado o crime foi preso em flagrante

O caso foi registrado no dia 15 de junho, no bairro Varjota. O casal de namorados trafegava na motocicleta e discutiu com o motorista de um automóvel.

Conforme o documento da audiência de custódia, o homem teria acelerado o veículo contra as vítimas, que foram imprensadas contra outros carros. A moça morreu no local e o rapaz foi socorrido ao IJF.

O empresário Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.