4 receitas de lasanha vegana para o jantar

Independentemente da ocasião, as lasanhas são sempre uma ótima opção para conquistar até mesmo os paladares mais exigentes. Com opções veganas, o prato fica ainda mais saboroso e proporciona uma experiência gastronômica incrível, repleta de sabores e livre de ingredientes de origem animal. Por isso, trouxemos quatro receitas de lasanhas que vão surpreender toda a sua família. Confira!

Lasanha de tofu e espinafre

Ingredientes

500 g de massa de lasanha sem ovos

Molho branco

1 l de leite de soja

8 colheres de sopa de farinha de trigo

5 colheres de sopa de creme vegetal

600 ml de creme de leite de soja

Recheio

400 g de tofu

300 g de espinafre cozido e picado

1 colher de chá de orégano seco

1/2 colher de chá de manjericão seco

1 pitada de alho em pó

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, derreta o creme vegetal em fogo médio e desligue o fogo. Coloque o leite na panela e dilua a farinha. Ligue o fogo baixo e mexa. Assim que obter uma consistência cremosa, coloque o creme de leite e o sal. Misture bem, desligue o fogo e reserve.

Recheio

Escorra levemente o tofu, mas não esprema toda a água. Bata-o no liquidificador até ficar uma pasta macia. Passe para um recipiente e junte com os demais ingredientes do recheio, mexendo bem.

Montagem

Para montar a lasanha, cubra com molho o fundo de um refratário retangular. Coloque a massa de lasanha e, depois, o molho. Coloque metade da mistura de tofu sobre a massa e cubra com mais molho. Faça outra camada com a massa de lasanha. Pressione com firmeza sobre o recheio. Repita o processo e finalize com o molho. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido por 40 minutos a 180ºC. Retire o papel-alumínio e leve ao forno novamente por mais 20 minutos. Corte em quadrados para servir.

Lasanha de carne de soja

Ingredientes

500 g de massa de lasanha sem ovos

Molho de tomate

1 xícara de chá de soja fina e hidratada

1 cenoura picada

1 batata picada

1 cebola picada

1 xícara de chá de tomates picados

2 dentes de alho socados

5 colheres de sopa de óleo

3 xícaras de chá de água

Orégano e sal a gosto

Molho branco

1/2 cebola

1/2 xícara de chá de cogumelos

1 colher de sopa de salsinha

4 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de óleo

300 ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a batata, a cenoura e a soja e refogue bem. Acrescente os tomates e a água. Tempere com sal e orégano. Cozinhe ferver. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o cogumelo. Dissolva a farinha de trigo em um pouco de água e junte ao cogumelo. Coloque o restante da água aos poucos, mexendo sempre. Adicione a salsinha e o sal. Cozinhe por 5 minutos e reserve.

Montagem

Em uma forma refratária, espalhe uma concha de molho vermelho e arrume uma camada da massa. Por cima, coloque um pouco de molho branco, cubra com uma camada de massa e adicione o molho vermelho. Vá alternando as camadas até finalizar com molho. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 30 minutos.

Lasanha de creme de milho-verde e espinafre

Ingredientes

500 g de massa de lasanha sem ovos

6 xícaras de chá de leite vegetal

200 g milho-verde

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de creme vegetal

1 cebola picada

600 g de espinafre picado

500 g de queijo vegano fatiado

Folhas de manjericão para decorar

Sal a gosto

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite vegetal com o milho-verde e a farinha de trigo. Passe por uma peneira, coloque em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Tempere com sal, misture e reserve. Em outra panela, derreta o creme vegetal em fogo médio e doure a cebola. Coloque o espinafre, tempere com sal e aguarde murchar. Em seguida, junte à mistura batida.

Espalhe o creme de milho e espinafre no fundo de uma forma. Coloque a massa de lasanha, cubra com o creme e uma camada de queijo vegano. Cubra com creme e outra camada de massa. Repita a operação até terminarem os ingredientes. Ao finalizar, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 15 minutos. Retire do forno, decore com as folhas de manjericão e sirva.