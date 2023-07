Viveiro do Parque Adahil Barreto mantém mudas de plantas para recuperar áreas biodegradadas

São dois anos de existência do espaço em Fortaleza, que mantém mais de 20 espécies nativas, com mais de 10 mil mudas produzidas anualmente. Principal destino é doação, para pessoas físicas ou entidades, empresas, assentamentos, órgãos públicos ou comunidades indígenas

Com funcionamento diário, o viveiro do Parque Adahil Barreto, localizado no bairro Cocó, em Fortaleza, realiza ações voltadas à recuperação de áreas degradadas, arborização urbana e educação ambiental.



O viveiro existe há dois anos e aniversariou no mês de junho. A celebração ainda trouxe junto uma campanha da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) em alusão à semana do Meio Ambiente.

Segundo o jardineiro Daniel Batista da Silva, funcionário do local, durante a campanha, muitas plantas foram doadas. A estufa já está vazia porque todas as mudas doadas foram rapidamente enviadas para a cimenteira.

Todavia, ao longo de julho, assegura Daniel, será possível encher, novamente, o estoque do viveiro. “Ainda nesse mês estaremos germinando novas mudas novamente para colocar na estufa”, confirma.



Estufa de mudas no Parque Adahil Barreto (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

De acordo com o biólogo da Célula de Políticas de Flora (Ceflor), da Sema, Lucas Silva, o espaço possui um catálogo bem rico de mudas dos mais variados tipos. A produção anual média do espaço permite que 10 mil mudas sejam plantadas.



“São aproximadamente 20 espécies nativas da zona costeira do Ceará, outras são da caatinga, outras não são locais, mas que não são invasoras, que são usadas para arborização urbana e para fins alimentares de algumas populações, mas é minoria”, diz.



Espécies das mudas



Ipê roxo;



Trapiá;



Ingá;



Cajá;



Juazeiro;



Mangue vermelho, branco e preto;



Jurema;



Araticum-do-brejo;



Coaçú;



Torém;



Chicha;



Pitomba;



Oiticica;



Sabiá;



Jucá;



Goiti;



Pau-brasil.

“É uma ferramenta muito importante para a Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, é o primeiro viveiro estadual na Capital. Temos um viveiro grande também em Caucaia. Este veio para suplementar as ações que já eram subsidiadas no viveiro de Caucaia”, acrescentou o biólogo da Ceflor.

Regras do viveiro

Há regras para a realização de doações de mudas para o Parque Adahil Barreto do Cocó.

Para pessoas físicas, são entregues até cinco mudas. Para pessoas jurídicas, até 30. Acima destas quantidades, são cobrados valores para subsidiar a gestão do próprio viveiro. Também são repassadas quantias maiores, com até 300 mudas, para agricultores familiares, assentamentos, órgãos públicos, instituições públicas e comunidades indígenas.



O que é um viveiro

O biólogo da Célula de Políticas de Flora (Ceflor), da Sema, Lucas Silva, explica que o viveiro serve como um berço para as sementes das plantas, que são beneficiadas e preparadas para serem utilizadas. Depois elas são colocadas em saquinhos e aguardam a germinação. Em seguida, com um sistema de irrigação, são armazenadas nos canteiros para atendimento à população e aos projetos que necessitam dessas mudas.

Como doar ou receber mudas



As pessoas podem encaminhar suas solicitações para: [email protected]

Acima desses quantitativos, devem abrir processo para a Secretaria do Meio Ambiente pelo e-mail [email protected].

O horário de funcionamento dos serviços acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 14 horas. Nos fins de semana, das 8 às 12 horas.