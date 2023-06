Nascimento de quadrigêmeos em Fortaleza: gravidez da mãe foi natural

Muito se repercutiu sobre o parto dos quadrigêmeos na última terça-feira, 13, em um Hospital Maternidade do grupo Hapvida, em Fortaleza. Marjorie Lino, 35, deu à luz aos pequenos Miguel, Davi, Ana Mariah e Ana Mariana em uma cesariana humanizada. Os bebês foram concebidos de maneira natural, ou seja, sem a realização do procedimento de inseminação artificial.

O neonatologista que coordenou o procedimento, médico Dias Junior, pontua que o caso da gravidez de Marjorie é algo raro de acontecer de forma natural.

"Eu já fiz mais de 80 mil assistências e nunca tinha visto um caso como esse, os casos de quadrigêmeos que já vi foram com inseminação, mas no caso dela é muito raro", explica. Ele ressalta que os bebês nasceram de três placentas, sendo dois univitelinos (de mesma placenta) e os outros bivitelinos (de placentas diferentes).

No caso do parto dos quadrigêmeos, o termo correto é parto humanizado, pois a mãe conta com a presença do pai da criança do pré ao pós parto, assim que o bebê nasce. Em sua primeira hora de vida — chamada hora de ouro —, ele é colocado no contato pele a pele com a mãe para que ele possa mamar pela primeira vez.

“Você pode humanizar tanto o parto normal como também a cesariana. No caso da cesariana, o bebê é colocado por baixo dos panos para ficar em contato pele a pele com a mãe, e logo que a mãe chega à sala de recuperação, o bebê fica ao lado dela. O parto humanizado tem essas características”, exemplifica dr Dias.

Apenas a hora de ouro não foi realizada em sua plenitude. "Até porque os bebês com 32 semanas ainda não coordenam a sucção com a deglutição, somente depois de 34 semanas é que eles conseguem se alimentar normalmente por via oral. Então, a única diferença dessa situação é que os quadrigêmeos, por serem prematuros, não tiveram a hora de ouro”, diz ele.

Ele explica ainda que no caso dos bebês de Marjorie, eles precisaram nascer prematuros porque não havia condições de quatro bebês chegarem ao fim da gestação. Então, foi feito um atendimento diferenciado.

Uma nova vida com quatro novos bebês

A gravidez dos quadrigêmeos foi uma surpresa para Marjorie, que descobriu que estava grávida ao realizar o tratamento de um mioma. Ela comenta que ela e o marido sabiam que não seria uma tarefa fácil e que diariamente dialogavam para colocar tudo em ordem.

“Nossa rotina não será mais a mesma. Mas temos muitas pessoas ao nosso redor dispostas a nos ajudar. Estamos muito felizes pelos nossos novos quadrigêmeos. O que não faltará é muita alegria em nossa casa”, comenta a mãe.

Marjorie ressalta que o tempo que eles tinham sobrando para outras coisas será destinado para os bebês, mas que o importante é dar todo o amor e o carinho que eles merecem.