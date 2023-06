Passageiros reclamam de cancelamento repentino de voo internacional da TAP

Passageiros em Fortaleza passaram por uma situação desconfortável na noite dessa quinta-feira, 15, ao ser cancelado — repentinamente — um voo para Lisboa, em Portugal, com escala em Paris, na França, pela companhia aérea TAP Air Portugal. Cerca 200 pessoas foram afetados.



Segundo a passageira Marfisa de Melo Portela, 62, "eles não fizeram nenhuma comunicação oficial e disseram que a empresa se responsabilizaria pela nova alocação dos passageiros em novos voos, porém é a maior dificuldade para falar com eles". De acordo com ela, não havia funcionário da TAP no guichê na noite de ontem e nem na manhã desta sexta-feira, 16.



Ela e o marido, Édson Pereira Portela, também de 62 anos, ficaram das 19 às 4h30min no Aeroporto Pinto Martins, voltaram às 7h30min, e foram embora no começo da tarde desta sexta-feira, 16 de junho.

"Um descaso. Eu e meu esposo íamos para Europa comemorar 38 anos de casados. Uma viagem muito esperada, com pacotes e atrações já compradas nos dois países". Ela completa dizendo que "a programação era passar o dia de hoje, 16, em Lisboa e outros cinco dias em Paris".

"Imprevistos acontecem, mas tem que existir um Plano de Ação para ser acionado nessas ocasiões. Ninguém do aeroporto se responsabiliza, todos dizem que é a empresa", revela Marfisa.

"Eles começaram a encaminhar o pessoal para os hotéis, pagar o taxi, e disseram que a empresa ligaria dando um retorno, muitos foram embora", disse a passageira.

Questionada pelo O POVO, a TAP Air Portugal afirma que cancelou o voo mas todos os passageiros foram reacomodados em outros voos e ninguém ficou desamparado. Além disso, a companhia aérea informou que a equipe esteve no aeroporto durante a madrugada inteira.

Também perguntada sobre o motivo do cancelamento repentino, a empresa justificou ter sido por "motivos de ordem técnica".

O voo do casal foi remarcado para este sábado, 17. Pela noite, o avião parará em Lisboa, e, posteriormente, irá para Paris. "Perdemos o dia em Lisboa e dois dias em Paris, porém esperamos que dê certo", almeja Marfisa.