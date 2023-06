Suspeito de roubar celulares é preso pela Polícia Civil em Fortaleza

Um homem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 7, no bairro Centro. Junto com o suspeito, os agentes apreenderam 18 aparelhos celulares roubados.

A corporação iniciou a investigação em torno do suspeito após um Boletim de Ocorrência (BO) ser registrado em abril deste ano. Na época, dois celulares haviam sido roubados no bairro João XXIII.

Agentes policiais realizaram o trabalho de diligência e chegaram a uma pessoa que havia adquirido o aparelho em um unidade comercial no centro da capital — de acordo com a corporação, o espaço vendia celulares roubados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine