Evento de ciclismo reunirá cerca de 400 atletas em Eusébio neste mês

A primeira edição do Trilha BNV Eusébio acontece no dia 13 de novembro, um domingo. O evento de ciclismo contará com a presença de aproximadamente 400 atletas inscritos e terá duração aproximada de 7 horas.

O evento acontecerá no Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio. As atividades começam a partir das 6 horas da manhã e a largada da trilha será às 7h30min. O percurso é de 45 km. O término está previsto para as 13 horas.

Além da corrida, serão realizados sorteios de bicicletas, gincanas e outras atividades. O evento contará com telão, som ambiente, stands de patrocinadores com exposição e venda de produtos e serviços, barracas de artesanato e alimentação. Todos os atletas inscritos e patrocinadores poderão levar convidados, amigos e familiares. O público é estimado em mais de mil pessoas (considerando atletas e convidados, equipe e organizadores).

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT-CE) entregará troféus para os três primeiros colocados dos grupos com maior número de inscritos. As inscrições já foram encerradas e os kits para atletas contam com certificado de participação, camisa, placa, pulseira e brindes.