PF cumpre mandado no Ceará em operação contra exploração sexual de crianças

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação "Édige" nesta quinta-feira, 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A operação busca combater o comércio e compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil na internet.

LEIA MAIS | Crimes sexuais virtuais na infância são desafio para pais e autoridades

No Ceará, um mandado de busca e apreensão foi cumprido. Outros 19 estados e o Distrito Federal estão incluídos na lista de unidades federativas alvos da ação da PF. Pelo menos 300 policiais federais cumprem 50 mandados de busca e apreensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações da PF foram iniciadas no fim de 2022. Dezenas de suspeitos foram identificados vendendo, compartilhando e adquirindo imagens e vídeos com conteúdos sexuais infanto-juvenil.

De acordo com o órgão, as negociações da compra, venda e troca de arquivos pornográficos eram feitas nas redes sociais. Após conversa inicial, os suspeitos migravam para grupos fechados em aplicativos de mensagem.

O crime pode ser punido com reclusão de quatro a oito anos, além de multa. As penas variam com o número de condutas praticadas.