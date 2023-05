Cidades-irmãs: entenda a parceira entre Fortaleza e a chinesa Xiamen

Após mais de dois anos de relação próxima, Fortaleza e Xiamen (China) firmaram acordo de cidades-irmãs nessa sexta-feira, 12 no Paço Municipal. Isso significa que as cidades criarão mecanismos de cooperação e intercâmbio cultural, social e econômico, focando na igualdade social.

Xiamen é uma cidade portuária da costa sudoeste da China. Tem 5 milhões de habitantes e é conhecida como sucesso econômico chinês: 50% da indústria está focada em eletrônicos e máquinas, 49% em serviços financeiros e apenas 1% na agricultura. Ela abriga o Centro de Inovação dos Brics para a Nova Revolução Industrial (PartNIR).

Lá também localiza-se a ilha de Guliangyu, tombada como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A região, que possui cerca de 20 mil habitantes, é famosa por sua arquitetura, que carrega influências do estilo colonial e do movimento art déco.

“Já temos intenções de fortalecer nossas parcerias sociais e culturais, mas, sobretudo, de aproveitarmos a oportunidade para trazer as experiências do desenvolvimento de Xiamen para Fortaleza. Nossa cidade tem crescido e somos, atualmente, o maior PIB do Nordeste, então também temos a intenção de levar nossas experiências para lá”, comenta o vereador Gardel Rolim, em nota da Prefeitura de Fortaleza.

Xiamen também é cidade-irmã de outro município brasileiro: Foz do Iguaçu (PR). Ela também firmou parcerias com cidades no Reino Unido, no Japão, nas Filipinas, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Malásia e no México.

Já Fortaleza é irmã de cidades em Portugal (Ferreira do Alentejo, Lisboa e Valongo), nos Estados Unidos (Miami e Racine), no Cabo Verde (Ilha do Sal, Praia e São Filipe), na Itália (Montese) e também dentro do Brasil, esta sendo Natal (RN).