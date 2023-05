Fortaleza: Dupla é presa ao tentar subornar PMs em ocorrência de furto de fios

De acordo com a PM, os homens ofereceram dinheiro aos policiais para que a carga fosse liberada, no entanto, foram presos por receptação e corrupção ativa. A informação é da Polícia Militar do Ceará.

Dois homens, ambos de 35 anos, foram presos por furto de fios de cobre e corrupção ativa no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. A dupla foi flagrada por policiais da 2ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar e teria oferecido dinheiro aos policiais para que a carga fosse liberada. As informações são da Polícia Militar do Ceará (PMCE).



Os suspeitos foram identificados como Victor Lima Pontes e Carlos Henrique Alves Micena.

De acordo com apuração do O POVO, policiais faziam buscas na rua Mozart Firmeza e se depararam com o caminhão carregado de fios de cobre. O condutor era Victor, que informou aos policiais fazer fretes com o caminhão. Ele teria dito que foi contratado por dois homens para o transporte.

O motorista entrou em contato com as pessoas que, supostamente, tinha contrato, e, após duas horas de espera, Carlos Henrique chegou a pé e teria oferecido dinheiro para que a carga fosse recuperada a mando de uma terceira pessoa.

De acordo com a PM, os homens foram presos e o material, apreendido. Ambos foram apresentados no 32º Distrito Policial, onde foram feitas autuações por receptação para Victor e de corrupção ativa para Carlos Henrique.

Corrupção ativa

O artigo 333 do Código Penal descreve o crime como oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é de dois a 12 anos de reclusão. A pena é aumentada em um terço se, em razão da vantagem ou promessa, ele omite em ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional.