Empresário diz ter sido espancado por Ferruccio Feitosa; secretário nega

A Polícia Civil apura a denúncia feita pelo empresário Roberto Markan que, por meio de redes sociais, relatou ter sido agredido pelo secretário da Gestão Regional de Fortaleza (Seger), Ferruccio Feitosa. O caso ocorreu por volta de 1h30min da madrugada desta sexta-feira, 12. Durante a confusão, a gata de Roberto Markan morreu, após ter sido chutada contra uma parede. O animal, batizado como Maria, tinha 16 anos.



Em sua conta no Instagram, Ferrucio Feitosa disse ter sido agredido verbal e fisicamente e que apenas reagiu em legitima defesa, embora destaque "que nada justifica a violência e lamento por isso". O secretário disse que, assim como Markan, registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito.

Markan afirmou ao colunista do O POVO Carlos Mazza que havia ligado para o secretário, por volta das 15 horas da quinta-feira, 11, para fazer reclamações sobre casos de violência e sobre o estado de conservação de vias públicas da Praia de Iracema, bairro onde tem diversos restaurantes.



Ferruccio, então, teria ido, mais tarde, à residência do empresário “completamente alterado” e acompanhado de um segurança e de sua esposa. “O Ferruccio, uma pessoa que eu conheço desde criança, me acusou de ter sido grosseiro e me espancou, me ameaçou de morte”, disse Markan.

O empresário afirmou que o secretário desferiu diversos socos e chutes contra ele. “Ele é professor de karatê, então eu fiquei completamente quebrado, com dentes machucados e cortes profundos nos lábios e na gengiva”, relata. “Fiz tomografia, raio X, boletim, exame no IML, fotos da gata, tudo. Ele já está me ameaçando e tentando fazer eu não denunciar, mas agora nós vamos buscar Justiça”.



"Tenho a consciência tranquila e o coração em paz para aguardar a precisa apuração dos fatos pela autoridade policial", declarou, por sua vez, Ferrucio. "Diante de todas as mentiras que vêm sendo ditas, garanto que vou lidar com esse episódio no âmbito legal".

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o 2º Distrito Policial (2º DP) apura as circunstâncias de "uma ocorrência de lesões corporais dolosas e dano".