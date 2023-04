Carteirinhas de estudantes de 2022 serão válidas até 21 de maio em Fortaleza

As carteirinhas de 2023 serão automaticamente desbloqueadas e válidas para uso no transporte urbano, conforme a Etufor

As carteiras estudantis de 2022 terão a validade prorrogada até 21 de maio deste ano. A informação foi divulgada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Após o vencimento, as carteirinhas de 2023 serão automaticamente desbloqueadas e válidas para uso no transporte urbano. Segundo a empresa, os créditos remanescentes dos antigos documentos também serão transferidos automaticamente.

De acordo com a Etufor, a prorrogação tem como objetivo assegurar que o documento do ano corrente seja entregue pelas entidades aos estudantes, sem causar prejuízos ao direito deles à tarifa estudantil.

No entanto, é fundamental que o aluno faça a confirmação de matrícula na instituição de ensino por meio do site da Etufor. Com essa etapa concluída, o documento deve ser entregue à entidade.

Em 2023, foram enviadas para confecção 181.665 carteirinhas estudantis entre os estudantes que concluíram todo o processo. Até o mês de abril, 135.719 carteiras foram entregues para as entidades estudantis, responsáveis pela entrega para o aluno, seja nas instituições de ensino ou em nas próprias sedes. O estudante que ainda não recebeu o documento deve consultar o seu pedido no site da Etufor.

Para quem receberá a carteira pela primeira vez, ela já está habilitada para o uso na rede de transporte coletivo de Fortaleza, sendo necessário apenas fazer a recarga.

Já aqueles que têm o documento anterior devem aguardar que a transferência dos valores será debitada automaticamente. Há também a opção de os estudantes que possuem a carteira de 2022 anteciparem o uso da carteira 2023. Para isso, os mesmos devem se dirigir à sede da Etufor.

A empresa destaca que é possível solicitar a carteira estudantil a qualquer momento do ano. Para isso, é necessário agendar o atendimento no site da Etufor ou realizar o pedido on-line.

A integração pode ser realizada pelos estudantes a partir da recarga nos postos de atendimento ou por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza.



