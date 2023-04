Incêndio atinge comunidade na Zona Leste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta quinta-feira, 27, a comunidade do Pau Queimado, na região da Penha, localizada na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com informações do g1 São Paulo, as chamas teriam começado por volta das 4 da manhã. Moradores apontaram que o incêndio teria começado após um acidente com uma vela em uma das casas.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que cerca de 20 viaturas foram acionadas para atender à ocorrência. Os agentes conseguiram conter o fogo no início da manhã, por volta de 6h30min.

Moradores da região também tentaram ajudar na operação e conter o fogo com baldes de água.

20 vtrs atuam neste momento em incêndio na Zona Leste de SP. pic.twitter.com/JIwANEL2tD — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 27, 2023

Segundo informações da Folha de São Paulo, uma pessoa foi socorrida com queimaduras, mas ainda não há informações oficiais sobre outras vítimas.

Apesar dos relatos dos moradores, a causa do incêndio não foi confirmada pelos bombeiros e o número de residências afetadas também não foi divulgado.

