Moradores da Cidade dos Funcionários promovem ação de replantio de mudas nativas

Moradores do bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, promovem neste sábado, 15, uma ação de replantio de mudas nativas da Zona de Proteção Ambiental (ZPA) localizada naquela região. O evento é organizado pela Associação Amigos do Olho D'água de Olho D'água e se inicia às 8 horas.

Serão realizadas rodas de conversa sobre arborização e proteção de ZPAs e áreas verdes na cidade e uma oficina de grafite, um café da manhã colaborativo e um abraço ao parque como forma de protesto pela criação de um parque no local do evento, além da plantação de mudas de árvores nativas daquela área.

Segundo Camila Nobre, uma das organizadoras do evento, o projeto contará com a presença do vereador Gabriel Aguiar (Psol) e da deputada estadual Larissa Gaspar (PT). O ponto de encontro para o evento é na rua Alice, 253, no Bairro Cidades dos Funcionários. A organização indica que os voluntários usem tênis e levem repelente para a ação.

Serviço

Replantio de mudas nativas na Zona de Proteção Ambiental Olho D’água

Endereço: Rua Alice, 253 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza

Horário: A partir das 8 horas

Data: 15/4/2023

