Rede Cuca inicia período de matrículas para cursos nesta terça-feira

As matrículas para os cursos e práticas esportivas na Rede Cuca estão abertas. Para os cursos de artes e formação, o período inicia nesta terça-feira, 4, e para esportes no dia 11. As inscrições podem ser feitas por meio do portal da Juventude. Para o mês de abril, 750 vagas estão disponíveis para os cursos, na modalidade online e presencial, de artes, tecnologias, comunicação e linguagens.

As vagas são destinadas a jovens de 15 a 29 anos e são distribuídas pelos cinco equipamentos da Rede Cuca nos bairros Barra do Ceará, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici. Aos que precisarem de auxílio para a inscrição, podem procurar uma das salas de matrícula da rede de terça a sexta, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 18 horas.

Entre os cursos ofertados estão informática, programação, fotografia para gastronomia, edição de vídeo, canto, violão, teatro e dança: funk passinho. Já na área de esportes, são mais de 25 modalidades, tais como futsal, vôlei, basquete, cross cuca, treinamento funcional, jiu-jitsu, muay thai e mais.

Como se matricular

Para efetuar a matrícula, é preciso cadastrar-se no Portal da Juventude e possuir e-mail e CPF válidos. O aluno só pode inscrever-se em um curso de formação e/ou uma modalidade esportiva por mês.

Os alunos que já integram as atividades esportivas com 75% de presença no mês anterior, têm sua matrícula renovada automaticamente. As vagas que surgirem serão disponibilizadas a novos alunos.

Se porventura todas as vagas forem preenchidas, os interessados poderão ficar na lista do cadastro de reservas para o caso de surgirem novas vagas.

Serviço

Matrículas de abril na Rede Cuca

Data: a partir de terça-feira (04/04)

Local: Portal da Juventude ou presencial na sala de matrícula dos Cucas

Cuca Barra (Av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará)

Cuca Jangurussu (Av. Castelo de Castro esq Av. Contorno Leste, s/n)

Cuca José Walter (R. 69 - Pref. José Walter)

Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n – Mondubim)

Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 – Pici)

Atendimento para matrícula: terça a sexta-feira, de 9 às 19 horas, e sábado, de 9 às 12 horas



