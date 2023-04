Agência do Bradesco é assaltada no Conjunto Ceará

De acordo com as primeiras informações, um dos caixas eletrônicos da agência foi violado e uma quantia em dinheiro foi levada pelos autores

Uma agência do Banco do Bradesco localizada no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi alvo de um assalto na manhã desta segunda-feira, 3. Informações preliminares apontam que um dos caixas eletrônicos foi violado pelos responsáveis e uma quantia de dinheiro foi levada.

Em nota, a SSPDS informou que as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Ceará foram acionadas para a ocorrência e que as investigações estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

