Com a bênção de São José, nova provedoria toma posse da Santa Casa de Fortaleza

Novo provedor para o triênio 2023-2026, administrador Vladimir Spinelli reitera o papel da "santa causa" e pretende buscar mais recursos para a instituição filantrópica de 162 anos, que é referência no Nordeste

Tomou posse neste domingo, 19, dia de São José, padroeiro do Ceará, a nova gestão da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza para o triênio 2023-2026.

Em cerimônia aclamada após missa na Capela da Medalha Milagrosa, foram empossados os novos membros da equipe de Provedoria, Conselho Fiscal e Mesa Administrativa para administrar a entidade pelos próximos três anos.

Depois de mais de uma década à frente da Irmandade Beneficente, o ex-prefeito Luiz Marques transferiu seu cargo para o novo provedor-geral eleito, administrador Vladimir Spinelli Chagas, que reiterou o compromisso da “santa causa” e afirmou que pretende buscar mais recursos para a instituição filantrópica de 162 anos.

O ex-provedor da Santa Casa, Luiz Marques, e o atual, Vladimir Spinelli (Foto: João Filho/O POVO)



Em sua fala, Luiz Marques fez agradecimentos ao corpo clínico e colaboradores que o acompanharam ao longo de quase 12 anos de trabalho: “Saúdo servidores públicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, técnicos, todos que atuam em meio a uma crise que se abate contra o setor de saúde, principalmente no pós-pandemia”.

Marques pontuou que a Santa Casa “é mais do que pedaço da história do Ceará, é um monumento de amor mantido pelo espírito solidário de várias gerações de cearenses, e alimentado continuamente pela flamejante esperança dos que ainda são capazes de sonhar alto para encarar batalhas com o poder da sociedade”.

Para o ex-prefeito de Fortaleza, a capacidade e experiência administrativa de Spinelli “o ajudarão a encontrar meios para conduzir a instituição na missão de salvar vidas, dos mais necessitados em sua quase totalidade”.



Luiz Marques se despede após quase uma década à frente da Irmandade Beneficente (Foto: João Filho/O POVO)



Presente na solenidade, o ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota, se disse emocionado ao lembrar que ambos foram secretários de seu governo, Marques em Obras e Spinelli na Fazenda.

“São dois grandes ex-servidores estaduais. Já estive à frente de algumas instituições, mas pelo que percebo essa é a mais difícil instituição do Ceará para ser administrada, porque atende não apenas aos municípios do Ceará como também aos de estados circunvizinhos. É uma casa santa, que tem por trás a família”, ponderou.



Já o também ex-governador Lúcio Alcântara ressaltou que a instituição recebe um sucessor à altura. “A Santa Casa merece administradores com a competência e experiência do Luiz Marques, que cessou agora sua gestão depois de uma operosa administração que vai ficar bem reconhecida na história, e tem um sucessor à altura, porque o seu currículo e trajetória de vida nos autoriza a pensar assim”, declarou.

Os ex-governadores do Ceará, Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara, estiveram presentes na cerimônia de posse (Foto: João Filho/O POVO)



“A Santa Casa é um monumento material e humano da caridade, do amor que a construiu e a mantém, Então é preciso que haja sempre gente disponível para encarar o desafio de administrá-la. É um hospital que nunca fechou suas portas, mesmo com dificuldades continuou aberto para receber todos que batessem à sua porta procurando atendimento e apoio”, sublinhou Alcântara.



O novo provedor-geral Vladimir Spinelli falou sobre os desafios que deve enfrentar, como a tabela defasada do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também ratificou os motivos pelos quais acredita que a instituição filantrópica deve ser reconhecida.

“A Santa Casa almeja ser reconhecida pela sociedade por uma imensa lista de serviços prestados com qualidade e dedicação. Somente no ano de 2020 alcançou números gratificantes, com cerca de 33 mil acolhimentos, 10 mil cirurgias, 200 mil exames, 23 mil hemodiálises e 10 mil quimioterapias”, citou.

Administrador e professor aposentado da Uece, Vladimir Spinelli assume provedoria da Santa Casa pelos próximos três anos (Foto: João Filho/O POVO)



Para tanto, segundo explica o professor, a instituição tem se dedicado à captação de recursos por outras fontes, como parcerias e doações, de forma a manter investimentos adequados ao cumprimento de sua missão de assistência à saúde resolutiva e disseminação de conhecimentos.

“Queremos transformá-la em uma instituição de ciência e tecnologia para ter acesso a fontes de recursos estáveis, que são hoje bastante significativas no País”, afirmou.



Por fim, Spinelli reiterou a importância das doações que ajudam a manter os serviços prestados a mais de 13 pacientes mensais.

“A gente chama de ‘santinha’ ou ‘santa causa’ porque ela é um amparo para todos aqueles que precisam de saúde. É uma prestadora de serviços de alta qualidade, com muita dedicação amorosa de todos aqueles que trabalham aqui. Precisamos que haja, da parte do governo o reconhecimento disso, e que a sociedade continue ajudando”, finalizou.



Posse da nova gestão para o triênio 2023-2026 da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza (Foto: João Filho/O POVO)



Confira a lista completa da Provedoria da Santa Casa de Fortaleza, gestão 2023-2026:

Chapa Mordomo Sênior - José Adauto Bezerra

Alexandre Vasconcelos Accioly de Carvalho



Antônio Elbano Cambraia



Domingos José Rodrigues Aragão



Eduardo Augusto Cortez Campos



Edyr Rodrigues Rolim



Eugênio Diogo de Holanda



Firmo Fernandes de Castro



Francisca Moreira Parente



Francisco das Chagas Magalhães



Francisco das Chagas Mariano



Francisco Deusmar de Queirós



Francisco Salvio Cavalcante Pinto



Germano Francisco de Almeida



João Alves de Melo



João Crisóstomo de Sousa



João Paulo Simões Accioly de Carvalho



Jorge Alberto Vieira Studart Gomes



José Antunes Fonseca da Mota



José Barbosa Hissa



José Joaquim Neto Cisne



José Luiz Freitas



José Ricardo Montenegro Cavalcante



Leorne Menescal Belém de Holanda



Magda Roberta Busgaib Socorro



Marcos Silva Montenegro



Neuma Brito Figueiredo

Paulo Anizio Teixeira e Silva



Raimundo Francisco Padilha Sampaio



Raimundo José Marques Viana



Roberto de Azevedo Moreira Filho



Roberto Sergio Oliveira Ferreira



Maria Tereza Barros de Andrade



Teresinha Ferreira



Tomas Ant. Albuquerque de P. Pessoa



Victor Cesar da Frota Pinto



Vladimir Spinelli Chagas

Provedor: Vladimir Spinelli Chagas

1º vice: João Paulo Simões Accioly de Carvalho

2º vice: Leorne Menescal Belém de Holanda

3º vice: Paulo Anizio Teixeira e Silva

1º secretário: Victor Cesar da Frota Pinto

2º secretário: Marcos Silva Montenegro

1º tesoureiro: Roberto de Azevedo Moreira Filho

2º tesoureiro: João Crisóstomo de Sousa

Ex-Provedor: Luiz Gonzaga Nogueira Marques

Mordomo Santa Casa: José Joaquim Neto Cisne

Mordomo São Vicente: Paulo Anizio Teixeira e Silva

Mordomo Cemitério São João: Roberto Sergio Oliveira Ferreira

Conselho Fiscal

Efetivos

Waldir Diogo de Siqueira Filho



João Cassiano de Oliveira



Hugo Pergentino Maia Filho

Suplentes

Claudio Cidrim Targino



Etevaldo Nogueira Filho



Maria Ruth Furtado Bezerra



