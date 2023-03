Casos de dengue em Fortaleza crescem 149% em 2023

Até o dia 10 de março, foram registrados 662 casos de dengue em Fortaleza, de acordo com boletim epidemiológico de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital. Pelo menos 594 notificações ainda estão sendo investigadas. O número de confirmações cresceu 65% desde o último boletim, que trazia o compilado de casos até dia 4 de março.

No mesmo período de 2022, a Cidade tinha registrado 265 casos de dengue. Isso significa que, em 10 semanas, Fortaleza confirmou 149% de casos a mais da arbovirose em 2023 do que nas 10 primeiras semanas de 2022.

De acordo com o documento, os casos de dengue estão agregados principalmente nos bairros Barra do Ceará, Cristo Redentor e Pirambu, na regional I, no Autran Nunes, na regional IV, e no Genibaú, na regional V.

Para Nélio Moraes, coordenador da Vigilância em Saúde de Fortaleza, apesar do número de casos estar dentro do esperado, o avanço das notificações gera um “sinal de alerta”. Segundo ele, o cenário indica uma tendência de elevação de casos.

O coordenador explica que historicamente o período mais crítico de casos de dengue na Capital é da 16ª semana epidemiológica até a 22ª semana, ou seja, da segunda metade de abril ao começo de junho. Por isso, como o período ainda está por vir e as notificações têm aumentado consideravelmente de semana a semana, o objetivo é frear a quantidade de casos.

A dengue em Fortaleza atingiu 195 crianças de 0 a 9 anos, 288 de 10 a 18 anos, 1.574 adultos de 19 a 59 anos e 111 idosos. Nélio pede para que as pessoas não negligenciem os cuidados com criadouros do mosquito Aedes aegypti dentro de casa e nos arredores da residência.

Ele relembra que, em 2022, cinco pessoas morreram de dengue em Fortaleza e 19 vieram a óbito por causa da chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito. Em 2023, ainda não foi registrada nenhuma morte por arboviroses.

“Cobrem de nós do município, a nossa atuação. Entre em contato com sua regional. Faça a supervisão da casa uma vez por semana, procurando focos, identificando criadouros. Leva 10 a 15 minutos. É saúde”, pede.

O coordenador afirma que ao identificar focos ou a presença do mosquito em casa ou na comunidade, é possível entrar em contato com a secretaria regional responsável pelo local para chamar agentes de endemias que possam analisar a situação. O cidadão também pode entrar em contato com a prefeitura pelo número 156.

Sintomas comuns da dengue:

Febre alta (>38°C) com duração de 2 a 7 dias



Dor de cabeça



Dores no corpo e articulações



Prostração



Fraqueza



Dor atrás dos olhos



Manchas vermelhas na pele



