Infantil: "A Idade da Terra" aborda meio ambiente de forma lúdica

Eló é um menino que, ao perder o amigo macaco Ligeirinho, adentra uma caverna encantada que dá vazão a uma aventura lúdica pelos reinos vegetal, mineral e animal. É essa a trama do espetáculo infantil "A Idade da Terra", que terá apresentações em fevereiro no Teatro do Dragão do Mar e no Cineteatro São Luiz. Há acessibilidade em Libras.

A primeira apresentação acontece gratuitamente no domingo, 5, às 17 horas, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. No domingo, 12, o espetáculo será encenado novamente no equipamento, no mesmo horário. Já no Cineteatro São Luiz, as apresentações ocorrem nos dias 14 e 15, em sessões gratuitas às 15 e 17 horas.



Com ludicidade, utilização de músicas originais e exploração de brasilidades, o espetáculo agrega potencialidades do teatro, da música e da performatividade para propor uma história de gratidão e conhecimentos sobre a Terra e o meio ambiente.

O elenco de "A Idade da Terra" é formado pelos artistas Beto Menêis, Magno Carvalho, George Alexandre, Mateus FazenoRock, Eric Lennon e Otacílio Jr. A realização é do Grupo Paiaçús, originário da cidade de Pacajus.

Espetáculo "A Idade da Terra"

Quando: dias 5 e 12, às 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Entrada gratuita. Com acessibilidade em Libras

Mais informações: @grupo.paiacus

Quando: dias 14 e 15, às 15 e 17 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Entrada gratuita. Com acessibilidade em Libras

Mais informações: @grupo.paiacus



