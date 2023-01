O que muda com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19

A partir do final de fevereiro, os grupos prioritários devem começar a receber dose de reforço contra a Covid-19 com a vacina bivalente da Pfizer. Estas vacinas adaptadas fornecem proteção contra o vírus original e contra as subvariantes da cepa Ômicron. A população geral deve continuar sendo imunizada com as vacinas já utilizadas, as monovalentes.

Renato Kfouri, pediatra infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), destaca que desde novembro de 2021 a variante Ômicron se estabeleceu como predominante. "É a que circula entre nós. Mantém a vacina original na formulação e acrescenta a variante Ômicron", afirma sobre a relevância da introdução da bivalente na imunização nacional.

Segundo ele, até o momento, a recomendação é só para os grupos mais vulneráveis. "Por enquanto, não há nenhuma evidência de benefício com a ampliação para a população geral", disse. O médico destaca, contudo, que a utilização dos imunizantes monovalentes continua efetivo para a proteção dos demais grupos.

Para receber a vacina bivalente, a pessoa deverá ter tomado ao menos duas doses da vacina contra o coronavírus. Em novembro de 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou duas vacinas bivalentes:

Bivalente BA1 – protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA1.

Bivalente BA4/BA5 – protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA4/BA5.

Características das vacinas aprovadas

Identificadas por tampa na cor cinza.

Cada frasco possui seis doses e a vacina não deve ser diluída.



Autorizadas para a população a partir de 12 anos de idade.



Indicadas como reforço. Devem ser aplicadas a partir de três meses após a série primária de vacina ou reforço anterior.



Validade de 12 meses, quando estocadas de -80°C a -60°C ou de -90°C a -60°C.



Podem ser armazenadas em geladeira, entre 2°C e 8°C, por um único período de até dez semanas, não excedendo a data de validade original.



Fases de aplicação da vacina bivalente:

Fase 1: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos;

Fase 3: gestantes e puérperas; e

Fase 4: profissionais de saúde.

