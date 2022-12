Associação de apoio a pessoas com autismo realiza bazar beneficente com mais de 3 mil peças à venda

Com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção e ampliação dos projetos de inclusão para pessoas com autismo, a Associação Fortaleza Azul (FAZ) realizará, neste sábado, 17, a 4ª edição do Bazar FAZ Bem. O evento ocorre das 9 às 16 horas, na sede da associação, em Fortaleza. A entrada é gratuita.

O bazar contará com mais de 3 mil itens novos e seminovos, que devem contemplar roupas e calçados, femininos, masculinos e infantis; acessórios; utensílios domésticos; brinquedos e decoração. Os artigos estarão disponíveis para venda com valores a partir de R$ 5 e poderão ser pagos com dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito e via pix.

Com trabalhos realizados desde 2015, a Associação Fortaleza Azul (FAZ) reúne familiares de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) para ações de acolhimento, conscientização, informação e inclusão desse público na sociedade. Atualmente, a instituição conta com cerca de 300 famílias associadas.

A expectativa é que, com os recursos arrecadados por meio do bazar, a FAZ consiga ampliar o número de beneficiados com os projetos, bem como diversificar ainda mais as atividades oferecidas para o público autista de Fortaleza.

Além disso, o evento é uma oportunidade para as pessoas economizarem nas compras das festas de fim de ano, bem como incentivar o consumo consciente e a economia circular.

Serviço



4ª Edição Bazar FAZ Bem



Data: Sábado, 17 de dezembro

Horário: Das 9 às 16 horas

Local: Sede da Associação Fortaleza Azul - Rua Elizeu Oriá, nº 970, bairro Sapiranga

Entrada Gratuita

