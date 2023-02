Cagece oferta vagas em cursos gratuitos de capacitação em Fortaleza

Cada curso possui 25 vagas disponíveis que serão preenchidas por ordem de chegada no dia da matrícula

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará está oferecendo 125 vagas em cinco cursos gratuitos em Fortaleza. As vagas ofertadas para os cursos de Auxiliar Administrativo, Informática Básica, Logística Básica, Pintura Industrial e Português Dia a Dia, cada curso com 25 vagas livres.

A ação contribui com o desenvolvimento local e geração de mão de obra qualificada para o mercado. Em parceria com o Sine, a ação tem o intuito de encaminhar os que participarem da capacitação para vagas de emprego disponibilizadas pela instituição. A quem interessar, é necessário solicitar a carta de encaminhamento ao Sine/IDT até dia 24 de fevereiro.

Para efetuar a matrícula, precisa ter no mínimo 16 anos e solicitar a carta de encaminhamento até a data prevista. A documentação necessária para completar o processo é um comprovante de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana, número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, identidade e CPF. No dia 25, é necessário apresentar toda a documentação na Sede da Cagece.

A companhia ressalta que a carta de encaminhamento não garante a vaga no curso da preferência, já que as vagas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da matrícula. Os que já concluíram algum curso oferecido pela Cagece podem substituir a carta pelo certificado de conclusão.

Serviço

Inscrições nos cursos gratuitos ofertados pela Cagece

Data: 25 de fevereiro

Horário: 8 às 12 horas

Local: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Cursos Ofertados

Curso Auxiliar Administrativo - 25 vagas

Período: 06 à 10/03/23

Horário: 17 às 21 horas

Local: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Curso Informática Básica - 25 vagas

Período: 09 a 31/03/23

Horário: 17 às 20 horas

Local: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Curso Logística Básica - 25 vagas

Período: 13 a 24/03/23

Horário: 17 às 19 horas

Local: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza).

Curso Pintura Industrial - 25 vagas

Período: 06 à 13/03/23

Horário:17 às 20 horas (06/03 a 11/03) e 08 às 17 horas (12/03 e 13/03)

Local: Cagece Pici (Avenida Carneiro de Mendonça, 1900, Pici, Fortaleza)

Curso Português Dia a Dia - 25 vagas

Período: 27 a 31/03/23, se segunda a sexta

Horário: 17 às 21 horas

Local: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)



