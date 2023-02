Hospital da Criança terá atendimento redirecionado neste domingo

Com o intuito de promover maior segurança em seus atendimentos, no próximo domingo, 12, a Prefeitura de Fortaleza realizará manutenção preventiva programada na rede elétrica do Hospital e Maternidade Dra. Zilma Arns (Hospital da Mulher) e do Hospital da Criança de Fortaleza (HCF). O serviço terá início às 7 horas e deve ser concluído às 22 horas.

Um plano de contingência para atender os usuários e evitar sobrecarga na rede durante as intervenções foi desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que disponibilizará duas ambulâncias, sendo uma delas de Suporte avançado (UTI Móvel) e uma de Suporte Básico para casos de intercorrência grave.

Além disso, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) está realizando intervenções na rede hospitalar. A ação inclui manutenções elétricas e estruturais para qualificar os serviços ofertados.

Na data de realização do serviço, dia 12 de fevereiro, excepcionalmente, os pacientes com necessidade de atendimento de urgência e emergência clínica pediátrica devem se dirigir a uma das 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital ou para a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai).

Já os casos de urgências e emergências traumatológicas pediátricas devem se dirigir ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Após o término da manutenção, os serviços das referidas unidades voltam à normalidade.

Serviço



Atendimento pediátrico perfil secundário de urgência e emergência clínico e traumatológico (plano de contingência)

Data: domingo, dia 12 de fevereiro

- Clínico pediátrico

12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai)

- Traumatológico

Instituto Dr. José Frota (IJF)



