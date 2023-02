Folia carnavalesca leva alegria a bebês e crianças internados em hospital de Fortaleza

Carnaval é tempo de alegria. A festa mais popular do mundo cabe em qualquer lugar. Nesta quinta-feira, 9, crianças e bebês internados no Hospital Unimed Sul, em Fortaleza, foram contagiados pelo espírito festivo de uma das épocas mais esperadas do ano.

Com a ajuda de voluntários, a equipe do hospital organizou uma folia especial para os pequenos pacientes. A festa de Carnaval contou com muita música, brincadeiras e personagens animados, além da visita inusitada de alguns convidados especiais: cachorrinhos. Com atividades lúdicas, danças e muitas marchinhas, ninguém ficou parado.

“Aproximamos as crianças e suas famílias do mundo lá fora, mostrando que o hospital não é só um local de dor, mas de cura, onde eles também podem ter um momento de descontração. Tudo foi pensado com muito carinho", destacou a psicóloga da pediatria do Hospital Unimed Sul, Aline Garcia, uma das organizadoras da ação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao fim da folia, cada criança recebeu uma lembrancinha especial. A festa foi pensada para levar um pouco de alegria para as crianças e bebês internados durante o período de Carnaval, uma forma de amenizar a tensão do ambiente hospitalar. Com o sucesso do evento, o Hospital informou que espera repetir a ação no próximo ano.

Veja como foi a folia

Sobre o assunto Carnaval de rua de São Paulo terá drones e revista de foliões

Prefeitura do Rio entrega amanhã o Terreirão do Samba para o carnaval

Carnaval é feriado? Saiba se você tem direito à folga

Carnaval 2023: Limão Com Mel e Zeca Baleiro são confirmados

Tags