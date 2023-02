Servidores de Fortaleza farão contraproposta ao reajuste salarial enviado pela Prefeitura

Os servidores públicos de Fortaleza decidiram, em assembleia, não aceitar a proposta de reajuste salarial enviada pelo prefeito José Sarto (PDT), na última terça-feira, 7. A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira, 9, em ato realizado em frente ao Paço Municipal, na Capital.

A proposta apresentada pelo chefe do Executivo municipal previa um reajuste geral de 5,79% para servidores municipais, além da garantia do piso equivalente a dois salários mínimos a agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Ainda conforme oferta de reajuste, esta previa um aumento de R$ 2 ao dia no auxílio alimentação, que passaria de R$ 13 para R$ 15.

Por meio das redes sociais, Sarto informou que o reajuste beneficiaria cerca de 54 mil trabalhadores e causaria um impacto anual na folha de pagamento de R$ 270 milhões.

Uma nova reunião entre o prefeito de Fortaleza e representantes dos servidores públicos está agendada para a tarde desta quinta-feira, 9. No encontro, será informada a decisão dos trabalhadores de não aceitarem a proposta inicial.

"Vamos levar ao prefeito que os servidores decidiram não aceitar a proposta de 5,79%. Consideramos que, só neste mandato, já temos uma perda de 10,57%. Também há necessidade da revisão dos planos de cargos e carreiras", destaca Nascelia Silva, presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (SindiFort).

Mais de 20 entidades de servidores estão unidas em prol de melhorias salariais, é o que diz Marta Brandão, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (SindSaúde).

"Achamos que é coerente que o prefeito conceda o reajuste salarial com base no salário mínimo, que foi superior a 7%, e que ele possa conceder as perdas dos últimos dois anos", afirma Marta.

Inicialmente, os servidores pediam 12,87% de reajuste salarial, mas, após a assembleia, o grupo alinhou que a contraproposta será de 10,57%. Dentre os pedidos dos servidores, também estará o fim dos descontos de 14% para aposentados e pensionistas e a redução de 6% para 2% do desconto do IPM Saúde para os mesmos.

Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, afirma que os servidores estão sofrendo com a alta de preços nos mais diversos setores. "A inflação dos últimos anos foi forte, o que fez o salário perder o poder de compra. Todos sofreram, e nós estamos juntos nessa luta. É um direito assegurado, que não está sendo cumprido".

Os servidores municipais não descartam novos atos durante os próximos dias. Novas decisões deverão ser tomadas após a reunião que será realizada na tarde desta quinta-feira, 9.

Reajuste salarial para professores

Na manhã da última quarta-feira, 9, os professores da rede municipal de Fortaleza decidiram encerrar a paralisação das atividades. A categoria pedia reajuste de 14,95%, o qual foi acatado pela Prefeitura, tendo início a partir do próximo mês de setembro. Os profissionais retornaram às salas na manhã desta quinta-feira, 9, e a reposição das aulas será negociada com a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. (SME).

