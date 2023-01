Caminhada Cultural pelo Centro de Fortaleza ocorre neste sábado, 28

Projeto é uma idealização do Programa Fortaleza a Pé, que promove idas a locais históricos na Capital. Saída é às 9 horas, na Praça do Ferreira

Acontece neste sábado, 28, mais uma edição da Caminhada Cultural pelo Centro de Fortaleza. Idealizado pelo professor Gerson Linhares, o projeto tem como principal objetivo a luta pela valorização do patrimônio histórico e cultural da Capital, de forma a fortalecer a identidade cultural do povo.

Gerson conta que o projeto é pioneiro de Educação Patrimonial e de incremento ao turismo cultural na Capital.

“É um projeto de educação patrimonial, antes de tudo, para o cidadão, mas também turistas participam, principalmente os turistas que estão em hotéis menores, em pousadas, assim por diante. Estamos na ativa desde 1995 e no dia 13 de abril, dia do aniversário de Fortaleza, completamos 28 anos de trabalho”, diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O roteiro do Programa Fortaleza a Pé circula em vários bairros, mas com prioridade para o Centro, onde se encontram mais de 200 edificações antigas.

“Em cada caminhada que a gente faz, contemplamos uma média de 40 a 50 patrimônios, entre praças, igrejas e monumentos. No Centro da cidade, nós temos 30 roteiros diferentes. A cada sábado, a gente oferta, de maneira gratuita para o cidadão e para o turista, essa experiência patrimonial”, comenta.

O programa surgiu da necessidade de apresentar aos cidadãos as belezas históricas da cidade de Fortaleza. Gerson, enquanto professor universitário, percebeu que os alunos não conheciam a história da cidade e disso nasceu o Programa Fortaleza a Pé.

“A importância principal que eu vejo nas caminhadas culturais é essa luta pelo reconhecimento , pela valorização do nosso patrimônio. É fortalecer a identidade cultural de um povo, é isso que nós fazemos”, ressalta.

“Então a ideia foi essa, criar roteiros a pé por ser mais fácil, melhor e mais democrático para conhecermos uma cidade, fazendo esses roteiros a pé. Lembrando que a nossa experiência é a terceira experiência mais antiga do Brasil, ficando atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente nunca parou, nem na época pandêmica nós paramos porque realizamos as lives patrimoniais”, explicou.

Desde 2021, o programa conta com o apoio da Secretaria de Turismo de Fortaleza e, neste ano, conta também com o apoio do Sesc, tendo, assim, quatro passeios mensais gratuitos. “Durante a semana, nós fazemos essa caminhada cultural , principalmente com grupos de escolas e tudo, mas tem aí a taxa simbólica de R$ 5, isso na semana. Mas, no final de semana, é gratuito”, completa.



SERVIÇO

Caminhada Cultural pelo Centro Histórico de Fortaleza

Local de Encontro: Praça do Ferreira

Saída: 9 horas

Ação Gratuita

Sobre o assunto Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri permanecerá no prédio onde foi inaugurado

Tags