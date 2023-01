Hospital César Cals retoma reuniões presenciais com pacientes bariátricos após dois anos

O Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) volta a realizar o serviço de cirurgia bariátrica e metabólica, de forma presencial, a partir das reuniões multiprofissionais com pacientes do pré e do pós-operatório. O primeiro encontro ocorreu na manhã desta sexta-feira, 27, no auditório II do equipamento (setor ambulatorial).

Após quase dois anos com as atividades suspensas no serviço de atendimento a pacientes bariátricos, em decorrência da pandemia de Covid-19, elas devem voltar a acontecer mensalmente. O último encontro foi realizado em fevereiro de 2020. Durante o período de afastamento presencial, o contato com os pacientes foi feito por plataformas digitais.

As reuniões são ministradas por profissionais do HGCC, que respondem a questionamentos, explicam detalhes do procedimento cirúrgico e do tratamento de obesidade. Os encontros possibilitam ainda que pacientes encaminhados por meio da Central de Regulação compartilhem experiências entre si.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), desde o início do serviço, no ano de 2002, foram realizados 1.062 procedimentos.

Serviço

Hospital Geral Dr. César Cals

Endereço: Avenida Imperador, 372, Centro – Fortaleza

Contato: (85) 3101-5413



Sobre o assunto Jojo Todynho confirma bariátrica: "Desejo partiu do meu coração'"

Sociedade Brasileira de Bariátrica defende vacinação prioritária de pessoas com obesidade

Cirurgia bariátrica é procedimento pouco acessível, diz associação

Tags