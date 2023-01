Horário de missas em Fortaleza, Ceará (CE); veja programação

Confira a lista atualizada de horário para as missas de segunda-feira a domingo nos bairros de Fortaleza, no Ceará (CE)

A missa é a principal celebração religiosa da Igreja Católica, dividida em quatro partes: “Ritos Iniciais”, “Liturgia da Palavra”, “Liturgia Eucarística” e “Ritos Finais”. Durante a missa, acredita-se que Cristo ressuscitado se faz presente, mais uma vez no altar.

As missas na capital do Ceará, Fortaleza, podem acontecer de segunda-feira a domingo, além das celebrações no dia 13 de cada mês, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima.

Veja os horários das missas a seguir, disponibilizados no portal da Arquidiocese de Fortaleza.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Avenida 13 de Maio, 200 (Bairro de Fátima)

Domingo - 7h / 9h / 12h / 17h / 19h

7h / 9h / 12h / 17h / 19h Segunda a sexta-feira - 6h30min / 12h / 17h

6h30min / 12h / 17h Sábado - 6h30min / 12h / 16h / 17h30min / 19h

6h30min / 12h / 16h / 17h30min / 19h Dia 13 (todo mês) - 5h / 6h / 7h30min / 9h / 10h30min / 12h / 14h / 15h30min / 17h / 18h30min / 20h

Paróquia Nossa Senhora da Paz

Rua Visconde de Mauá, 905 (Aldeota)

Domingo - 8h / 11h / 16h / 18h (transmissão - YouTube) / 20h

8h / 11h / 16h / 18h (transmissão - YouTube) / 20h Segunda, terça, quarta e sexta-feira - 16h / 18h

16h / 18h Quinta - 16h / 19h

16h / 19h Sábado - 8h / 16h / 18h

8h / 16h / 18h Dia 13 (todo mês) - 12h

Catedral Metropolitana de Fortaleza

Praça da Sé, s/n (Centro)

Domingo - 9h / 11h / 17h / 19h

9h / 11h / 17h / 19h Terça a sexta-feira - 12h

12h Sábado - 12h (na Cripta)

Paróquia São Vicente de Paulo

Av. Desembargador Moreira, 2211 (Dionísio Torres)

Domingo - 6h30min / 9h / 11h30min / 17h / 19h

6h30min / 9h / 11h30min / 17h / 19h Segunda a sexta-feira - 6h30min / 17h30min

6h30min / 17h30min Sábado - 6h30min / 12h / 17h

Paróquia Cristo Rei

Rua Nogueira Acioli, 805 (Aldeota)

Domingo - 6h30min / 9h / 11h / 17h / 19h

6h30min / 9h / 11h / 17h / 19h Segunda a sexta-feira - 17h

17h Sábado - 6h30min / 17h

Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Av. Duque de Caxias, S/N (Centro)

Domingo - 8h / 10h / 16h / 18h

8h / 10h / 16h / 18h Terça-feira a sábado - 7h30min / 17h

Santuário Sagrado Coração de Jesus

Av. Duque de Caxias, 135 (Centro)

Domingo - 7h / 8h30min / 16h / 18h

7h / 8h30min / 16h / 18h Segunda-feira a sábado - 7h / 16h

Paróquia Nossa Senhora da Piedade

R. Joaquim Tôrres, 185 (Joaquim Távora)

Domingo - 7h / 9h / 17h / 19h

7h / 9h / 17h / 19h Terça, quarta e sexta-feira - 17h

17h Quinta-feira - 17h / 19h

17h / 19h Sábado - 18h

18h Dia 13 (cada mês) - 12h

Paróquia Nossa Senhora da Glória

Av. Oliveira Paiva, 905 (Cidade dos Funcionários)

Domingo - 7h / 9h / 11h / 17h / 19h

7h / 9h / 11h / 17h / 19h Segunda a sexta-feira - 6h30min / 18h30min

6h30min / 18h30min Sábado - 6h30min / 16h30min / 18h30min

6h30min / 16h30min / 18h30min Dia 13 (cada mês) - 12h / domingo (11h)

Paróquia Santo Antônio de Pádua

Rua Lourenço Pessoa, 760 (Maraponga)

Domingo - 6h30min / 9h / 16h / 18h30min

6h30min / 9h / 16h / 18h30min Terça e quinta-feira - 19h

19h Quarta e sexta-feira - 7h

7h Sábado - 17h

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios

Avenida da Universidade, 2974 (Benfica)

Domingo - 7h / 17h / 19h

7h / 17h / 19h Terça a sexta-feira - 17h30min

17h30min Sábado - 17h

Paróquia Santo Afonso de Ligório

Av. Jovita Feitosa, 2733 (Parquelândia)

Domingo - 7h / 8h30min / 18h

7h / 8h30min / 18h Terça a sexta-feira - 18h

18h Sábado - 19h

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos

Avenida Carlos Amora, 100 (Parangaba)

Domingo - 6h30min / 8h30min / 17h / 19h

6h30min / 8h30min / 17h / 19h Quinta-feira - 17h30min

17h30min Sábado - 19h / 6h30min (1º sábado)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Avenida Ministro Albuquerque de Lima, 335 – I etapa (Conjunto Ceará)

Domingo - 7h / 9h / 17h / 19h

7h / 9h / 17h / 19h Terça a sexta-feira - 18h30min

18h30min Sábado - 19h

