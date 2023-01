370 vagas para cursos profissionalizantes são ofertadas em Fortaleza

As capacitações vão ocorrer no Senac/CE e no Senai/ CE. Pessoas com mais de 16 anos e que moram em Fortaleza podem concorrer

Estão abertas inscrições para 370 vagas em cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro. A iniciativa é fruto de uma parceria da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) com o Senac Ceará e o Senai Ceará.

Cursos em diferentes áreas, como moda e gastronomia, estão sendo ofertados pelo Programa Fortaleza + Futuro. Saúde, beleza, gestão, infraestrutura e tecnologia da informação também vão ser englobados. Os interessados também podem concorrer a capacitações a serem realizadas em modalidades presenciais.

Os encontros serão realizados em Fortaleza, no Senac localizado na av. Desembargador Moreira, 1301, no bairro Aldeota, e no Senai estabelecido na av. Francisco Sá, 7221, Barra do Ceará.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na hora da inscrição, é preciso que se apresente o RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Os interessados precisam realizar o cadastro nas plataformas digitais ou em uma das unidades da SDE.

Dúvidas podem ser tiradas por meio do número 0800 222 3656, pelo email [email protected] ou pelo WhatsApp (85) 98403 9559.



Serviço - Cursos e vagas disponíveis - Senac Centro

Culinária saudável (20h / manhã) - 20 vagas

Preparo de pães artesanais (20h / manhã) - 20 vagas

Alongamento de unhas em gel (40h / tarde) - 15 vagas

Montagem e manutenção de smartphones (60h / noite) - 20 vagas

Montagem e manutenção de notebooks (40h / manhã) - 20 vagas

Escovista iniciante (40h / manhã) - 20 vagas

Inglês (40h / manhã) 15 vagas

Cursos e vagas disponíveis - Senai Jacarecanga

Gestão financeira (60h / noite) - 35 vagas

Logística da produção (60h / tarde) - 35 vagas

Técnicas Administrativas ( 100h / manhã) - 35 vagas

Instalação e manutenção de ar condicionado (60h / noite) - 20 vagas

Instalador e reparador de linhas e sistemas (160h / noite) - 20 vagas

Noções de telemarketing (60h / manhã) - 35 vagas

Sistemas de construção a seco - drywall (48h / noite) - 20 vagas

Cursos e vagas disponíveis - Senai Barra do CE

Montagem de móveis (100h / manhã) - 20 vagas

Sobre o assunto Curso sobre previdência privada está com inscrições abertas

Curso vai capacitar 150 empresas paulistas para exportações

Mostra oferta curso gratuito sobre afrofuturismo e cinema negro

Tags