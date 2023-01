Período chuvoso pode favorecer transmissão da "virose da mosca"

O início do período chuvoso em Fortaleza favorece o aparecimento de doenças. Uma delas é a da Doença Diarreica Aguda (DDA), popularmente conhecida como “virose da mosca”. Ela pode estar associada ao vômito, náusea, dores musculares e febre. Na última quadra chuvosa, entre fevereiro e maio de 2022, os casos quadruplicaram.

A doença não é transmitida apenas por meio dos insetos. A infecção acontece, principalmente, por meio da contaminação de alimentos e de água. Por isso, uma série de cuidados são fundamentais para evitar a contaminação da doença.

Assim como na prevenção da covid-19, o álcool em gel deve ser sempre utilizado para manter as mãos limpas. Lavar bem os alimentos antes de consumir e manter o ambiente limpo, e longe de moscas e outros insetos, também são importantes.

“Temos que cuidar da saúde de toda família, principalmente das crianças e idosos, que são mais vulneráveis a contrair doenças”, afirma o médico Rui de Gouveia.

Sintomas da "virose da mosca"

Náuseas;

vômitos;

diarreias;

febre;

cólicas abdominais

desidratação (em casos mais graves).

“O importante, quando houver diarreia intensa e vômito, é não deixar o quadro evoluir para uma desidratação”, alerta o médico. O indicado é que a pessoa consuma bastante líquido quando estiver passando pela situação.



Onde buscar atendimento

Procurar uma unidade de saúde é o mais indicado nos quando a pessoa registra sintomas relacionados à doença. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as unidades realizaram 22.547 atendimentos no ano passado.



