Mais de mil vagas de emprego são disponibilizadas pelo Sine Fortaleza

Quem estiver interessado pode procurar as unidades do Sistema Nacional de Emprego em Fortaleza

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) de Fortaleza vai disponibilizar 1.041 vagas de emprego. As oportunidades vão de vagas para teleoperador até assistente administrativo. Pessoas com Deficiência (PcD) também vão ser englobadas.

Os interessados podem procurar as unidades do Sine Municipal para atendimento. As informações também podem ser acessadas por meio dos canais de suporte. As dúvidas sobre prazos e documentações podem ser tiradas com um atendente.

O maior número de vagas de emprego é para teleoperador (284) e segurança de eventos (50). Ainda estão sendo disponibilizados serviços de busca de emprego e habilitação para seguro-desemprego.



Lista de vagas nas principais oportunidades

Teleoperador (284)

Segurança de evento (50)

Consultor de vendas (39)

Vendedor (36)

Cumim (29)

Garçom (25)

Estoquista (20)

Servente de obras (18)

Atendente balconista (16)

Assistente administrativo (13)

