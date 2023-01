Procuradores de Fortaleza são nomeados para criação da Procuradoria de Defesa da Democracia

Órgão irá atuar na defesa da democracia e no combate à desinformação

O presidente da Associação dos Procuradores do Município de Fortaleza (Apacefor) Martonio Mont'Alverne e o procurador do município Juraci Mourão foram nomeados para fazer parte do grupo de trabalho (GT) de criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia.

A portaria foi divulgada na edição da última sexta-feira, 20, do Diário Oficial da União. No total, foram nomeados 30 representantes da comunidade acadêmica e científica para compor o grupo.

“É uma honra para todos nós a indicação para compor esse grupo de trabalho num âmbito da Advocacia Geral da União. E, num momento posterior, é relevante quanto ao mérito. É bastante alvissareira a criação desta Procuradoria e, particularmente, aqueles que integram esse grupo de trabalho se sentem também compromissados com a defesa dessa democracia”, ressaltou o professor Martonio Mont'Alverne.

Além dos procuradores, a lista conta com representantes de órgãos e organizações da sociedade civil, entre eles Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Associação Nacional de Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa.

Em anúncio sobre a criação da procuradoria, realizado no início deste mês, o advogado-geral da União Jorge Messias afirmou que o órgão busca promover a defesa da democracia, combatendo a desinformação e os ataques a entidades públicas.

Veja a lista completa dos representantes:



Ademar Borges de Sousa Filho;

Adriana Martins Ferreira Festugatto;

Alaor Carlos Lopes Leite;

Allyne Andrade e Silva;

Ana Cláudia Farranha;

Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende;

Bruna Martins dos Santos;

Carolina Maria Horta Gaviria;

Daniel Sarmento;

Flávia Mateus Rios;

Gustavo Henrique Justino de Oliveira;

Janaína Lima Penalva da Silva;

João Gabriel Madeira Pontes;

José Luís Bolzan de Morais;

Juraci Lopes Mourão Filho;

Leonardo Avritzer;

Letícia Cesarino;

Lizandra Serafim;

Luciana Silva Garcia;

Marcela Mattiuzzo;

Marcelo Cattoni de Oliveira;

Marcia Maria Barreta Fernandes Semer;

Marco Aurélio Ruediger;

María Mercedes Iglesias Bárez;

Martonio Mont' Alverne Barreto Lima;

Mauro de Azevedo Menezes;

Nina Fernandes dos Santos;

Monika Weronika Dowbor;

Tainah Simões Sales Thiago;

Thula Rafaela de Oliveira Pires.



