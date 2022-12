Preso suspeito de atropelar e matar menor na França durante comemorações na Copa

O suspeito de atropelar fatalmente um menor durante as comemorações da vitória da França sobre o Marrocos nas semifinais da Copa do Mundo foi indiciado e preso nesta terça-feira, informou o procurador de Montpellier, cidade onde ocorreu o incidente.

Detido nesta terça perto da cidade de Perpignan, no sul do país, o homem de 20 anos foi "indiciado por acusações de violência intencional com uma arma resultando em morte sem intenção" de provocá-la e foi colocado em prisão preventiva, disse o promotor, Fabrice Bélargent em um comunicado.

Aymen, de 14 anos, foi atropelado e morto em 15 de dezembro no distrito de Paillade, uma das áreas mais pobres de Montpellier.

Vídeos postados nas redes sociais mostram um veículo branco cercado por torcedores arrancando em alta velocidade no momento em que alguém arranca uma bandeira pendurada em sua janela traseira.

Segundo as primeiras informações divulgadas pelo Ministério Público no dia seguinte ao acidente, o condutor saiu "violentamente" da via em que se encontrava com outras veículos.

Foi nesse momento que ele teria atingido o adolescente, que morreu no hospital pouco depois devido aos ferimentos.

Segundo Bélargent, o réu "não fez nenhuma declaração" durante seu primeiro comparecimento.

O detido foi indiciado por uma segunda acusação de "violência dolosa com arma resultando em incapacidade total para o trabalho por mais de 8 dias", disse o promotor, sem especificar quantas pessoas foram feridas por seu veículo.

Ele já havia sido processado em 2021 por não ter carteira de motorista nem seguro.

A tragédia manchou a vitória da França sobre o Marrocos, que lhes permitiu chegar à final. As festividades no resto do país tiveram incidentes esporádicos.

