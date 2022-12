Bolsonaristas derrubam outdoor em bairro nobre de Brasília com frase "Jair aqui não!"

Moradores do Jardim Botânico, área nobre de Brasília (DF) instalaram um outdoor com os escritos "Jair aqui não! Jardim Botânico quer paz!"

Um grupo de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) derrubou um outdoor com os escritos “Jair aqui não!”, na noite desta terça-feira, 20, menos de 24 horas após sua instalação. O painel foi instalado por moradores do Jardim Botânico, área nobre de Brasília (DF), que não queriam que Bolsonaro, fosse morar no local.

Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, procuraram uma casa no condomínio Ville de Montagne, localizado no Jardim Botânico, que o Partido Liberal (PL) pretende alugar. Além de “Jair aqui não!”, o painel ainda tinha os dizeres “Jardim Botânico quer paz!” e a imagem de uma pomba.

De acordo com o jornal Correio Braziliense, um grupo de 300 moradores fez uma vaquinha para instalar o outdoor após saberem que Bolsonaro pretendia morar no local. Os vizinhos se queixaram de que teriam transtornos de locomoção e riscos para a segurança da área caso Bolsonaro se mudasse para lá.

“Nós vivemos em um condomínio que só tem uma entrada, seguranças dele, a gente sabe das histórias do Rio, a gente não quer confusão, não queremos alguém que defende armas aqui”, disse uma moradora. Eles argumentam que a área é conhecida pelo cuidado com o meio ambiente e pela cultura de paz.



