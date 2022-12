Cantora Anny Vitória, que estava desaparecida há dois dias, é encontrada

A jovem personalidade da música nordestina, Anny Vitória, de 15 anos, que estava desaparecida desde o último sábado, 17, foi encontrada na tarde desta segunda-feira, 19. A confirmação foi feita pelo instagram de "Desaparecidos" do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, ela foi encontrada às 14 horas, no bairro Parque Dois Irmãos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produtora Love Music, responsável por administrar a carreira da artista, contou que ela "está bem, na presença de sua família, prestando depoimento às autoridades".

Entenda o caso

A última vez que Anny havia sido vista foi enquanto passeava com familiares pelo North Shopping, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza.

Ela estava junto da mãe, Ana Paula Maria da Silva, e da irmã Nicole, em uma loja de sapatos no segundo andar, entretanto, a cantora quis visitar uma loja de roupas femininas no primeiro piso.

Depois de longa busca pelo local, a mãe tentou ligar e enviar mensagens via WhatsApp para a filha, mas sem sucesso. Foi quando ela decidiu acionar os serviços de segurança, que começou a procurá-la por todos os pontos comerciais, banheiros e salas de cinema.

Pelas redes sociais, Ana Paula afirmava estar "aflita, porém confiante".

Em nota, o North Shopping Jóquei afirmou que tomou conhecimento do caso e orientou os familiares sobre os procedimentos que deveriam ser seguidos junto aos órgãos competentes. O empreendimento também esteve à disposição das autoridades para apoiar na apuração dos fatos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investigava o desaparecimento da adolescente desde domingo, 18, quando o caso foi registrado no 34º Distrito Policial (DP) e transferido ao 12º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Sobre o assunto Parque Rio Branco recebe missa mensal do Movimento Igreja em Saída

Aluno-soldado é preso após ameaçar e desacatar guardas municipais em Fortaleza

Evento natalino da Comunidade Shalom reúne dezenas de famílias em Fortaleza

Tags